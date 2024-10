Poursuivi pour des faits présumés de détournement de fonds publics, corruption, blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, l’ancien ministre de l’Économie et des finances sous le régime d’Alpha Condé s’est de nouveau présenté devant la CRIEF, ce lundi 14 octobre 2024.

Au cours de l’audience, le prévenu a été soumis à un interrogatoire par le ministère public, dans le cadre de la poursuite des débats sur cette affaire. À la suite des premières questions, Mamadi Camara a précisé qu’il avait pris ses fonctions en tant que ministre de l’Économie et des Finances le 26 mai 2018, poste qu’il a occupé jusqu’à la date du coup d’État.

Faisant référence aux différents montants mentionnés par l’Inspection Générale d’État (IGE) dans son rapport, à savoir : 7,46 milliards GNF, 22,88 milliards GNF, 7,79 milliards GNF et 12 milliards GNF, le substitut du procureur spécial a demandé à l’ancien ministre de justifier la gestion de ces sommes.

En réponse, Mamadi Camara a affirmé qu’il n’était pas directement en charge de la gestion du budget ministériel. Il a expliqué que cette tâche est confiée à des ordonnateurs délégués, tels que le chef de cabinet et les directeurs. Et que son rôle, en tant que ministre, portait sur les questions d’intérêt national.

A la relance du juge Yaghouba Conté de savoir si ses affirmations étaient appuyées par des textes de loi, l’accusé a cité un décret relatif au fonctionnement et aux attributions du Ministère de l’Économie et des Finances, qui, selon lui, corrobore ses propos.

En ce qui concerne l’augmentation de la masse salariale entre 2018 et 2021, rapportée par l’IGE à hauteur de 42 milliards GNF, M. Camara a déclaré que la gestion des salaires des fonctionnaires et des contractuels, pour l’ensemble des ministères et institutions, relevait du ministère du Budget, qui s’appuie sur des informations transmises par le ministère de la Fonction publique. Il a ainsi nié toute implication directe dans cette hausse.

Par la suite, les avocats de la défense ont dénoncé les questions du ministère public qui, selon eux, s’écartaient des charges retenues contre leur client.

Face à cette situation, le juge Yaghouba Conté a ordonné à l’Inspection Générale d’État, de “produire le rapport définitif de la mission de vérification de l’exécution budgétaire du ministère de l’Economie et des finances pour les exercices allant de 2018 à 2021, lui impartit un délai de deux semaines pour y procéder”.

L’audience est renvoyée au 30 octobre prochain pour la suite des débats.