Un audio attribué à l’actuel porte-parole du gouvernement, qui a de nouveau fuité sur les réseaux sociaux, révèle le visage «caché» du leader de l’UFDG. Dans cet élément, il est dévoilé que Cellou Dalein Diallo semble avoir du mépris envers ses proches, surtout au sein du parti.

Monsieur Gaoual Diallo signale que lorsque qu’il a été incarcéré à la maison centrale de Conakry Cellou Dalein Diallo aurait abandonné sa famille: «Il n’a jamais rendu visite à ma famille, même appelé ma femme, il ne l’a pas fait. Ma femme est allée me voir en prison en larme pour me dire que Cellou Dalein Diallo ne l’appelle même au téléphone. Je lui ai dit ce jour, si elle ne part pas chez Elhadj Cellou Dalein Diallo de n’est pas venir me voir en prison. Le lendemain elle s’est déplacée et aller chez Cellou, on ne lui a même pas donné où s’asseoir. Quand elle a salué, Cellou Dalein lui a remis 500 euros elle lui a dit carrément que ce n’est pas à cause de l’argent qu’elle était partie là-bas. Cellou Dalein Diallo ne connaît même pas mon domicile à Conakry. Il n’a jamais mis pieds chez moi.»

Ousmane Gaoual Diallo prévient que si le président de l’Ufdg ne fait pas attention, «il y a des choses que je peux révéler pour que le monde connaisse la vraie nature de Cellou Dalein Diallo.»

Selon l’ancien responsable de la cellule de communication de l’UFDG, avant son incarcération à la maison centrale, les militants du parti lui avaient remis «15 000 dollars» pour le bon fonctionnement de la cellule de communication qu’il dirigeait. «Il (Cellou Dalein Diallo, Ndlr), m’a retiré cet argent à ma sortie de prison et l’a mangé. J’ai des preuves écrites. J’ai des témoins aussi que le président Doumbouya lui avait demandé de lui proposer des gens pour le poste de premier. Il a proposé quatre personnes et parmi ces personnes aucun peulh.»

Par rapport à la démolition de la résidence du président de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo estime que Cellou Dalein ne devrait pas se lamenter. Pour lui, en Côte d’Ivoire, la maison de Alassane Ouattara avait été détruite par Laurent Gbagbo, ce dernier n’est pas comme Cellou Dalein, et aujourd’hui il est au pouvoir :« Si c’est la maison qu’il cherche, qu’il s’en occupe de ça et nous laisser tranquille.»