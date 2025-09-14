A Pita, au cœur du Fouta djallon, Malal s’impose depuis plusieurs semaines pour la mobilisation de ses compatriotes. Fils de la localité, il est comme on le voit, le plus visible et le plus engagés dans la sensibilisation des populations autour du projet de nouvelle constitution. Autour des ministres de l’environnement, marraine de la préfecture, du ministre des mines et du doyen Elhadj BAH Ousmane, il fait ce qu’il peut et ouvre toutes les portes.

De Bantighel à Timbi Madina, en passant par Timbi Touni, Donghol Touma, Ley Miro, Sangareah, Sintaly, Ninguelandé, Bourouwal Tapé et Maci, il s’est investi sans relâche. Dans chaque sous-préfecture, il multiplie les rencontres avec les habitants, usant d’un langage simple, direct et accessible pour expliquer le sens et la portée de ce rendez-vous historique de Dimanche 21 septembre 2025.

Il provoque et pousse les citoyens à se mobiliser massivement et à comprendre la nécessité d’un vote favorable au OUI. Selon lui, « voter, ce n’est pas seulement exercer un droit, c’est aussi prendre part à la construction d’une Guinée plus forte et plus unie ».

Maladho c’est d’abord l’homme avec grande conviction patriotique qui estime que la Guinée est une terre d’avenir qui mérite le meilleur de chacun de ses enfants. C’est dans cet esprit qu’il mène ses actions étant convaincu que l’avenir du pays passe par la stabilité institutionnelle et par des réformes porteuses d’espoir.

Il prend le temps d’écouter, de répondre aux inquiétudes, d’expliquer le pourquoi et le comment voter OUI. Sa proximité de toujours, fait de lui un jeune respecté dans la préfecture. Beaucoup voyant en lui un véritable relais entre la population et le pouvoir central.

Dans toutes les localités visitées, il partage les convictions profondes du président de la République, le Général Mamadi Doumbouya: développement en cours, chantiers ouverts, le tout sous le signe de la Paix. Pour lui, les réformes engagées par le Général traduisent une volonté réelle de bâtir un État moderne au service du peuple et de son avenir.

« La Guinée a besoin de stabilité, de confiance et d’un cap clair. Le Général Doumbouya a su donner une orientation nouvelle et c’est à nous citoyens, de l’accompagner dans cette dynamique », confie-t-il lors de ses tournées.

Amadou Tidiane BAH

[Bahoro]