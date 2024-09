Dans une courte vidéo qu’il a publiée sur Facebook, le 11 septembre 2024, l’ancien président Alpha Condé a appelé ses militants à la patience, rappelant les périodes difficiles qu’ils ont traversées ensemble.

Pour le RPG arc-en-ciel, cette sortie traduit la volonté d’Alpha Condé de revenir en Guinée. “Aucun homme de pouvoir ne peut bâtir une société dans la paix et dans l’unité sans tenir un discours pareil. Et Alpha Condé montre une fois de plus, à travers son discours, qu’il est prêt à revenir en Guinée et reprendre son pouvoir. Il a dit que malgré les 3 années d’absence, tous les jours, il pense au peuple de Guinée et se demande quand il va revenir, comment répondre aux attentes de la population”, a laissé entendre Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national.

L’ancien député souligne qu’il y a eu une mauvaise interprétation des propos d’Alpha Condé au sein de l’opinion. M. Kamissoko explique le bien-fondé de cette sortie de l’ancien chef de l’Etat guinéen.

“Cette adresse à la nation très courte est perçue par certains comme une façon de menacer l’actuelle autorité et demander au peuple de se donner la main avec l’actuelle autorité pour ceci ou pour cela. C’est une mauvaise interprétation, une manipulation. Nous avons conquis le pouvoir ensemble, nous l’avons exercé ensemble, nous avons eu certes des obstacles, mais malgré cela, les résultats réalisés sont connus de tout le monde. Voilà ce que le Professeur a voulu dire dans son discours”, se justifie-t-il.

Mohamed Lamine Kamissoko a saisi l’occasion pour saluer l’engagement des militants du RPG qui sont restés fidèles au parti et à son président Alpha Condé malgré la situation.