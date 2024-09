À l’occasion de l’assemblée générale de son parti, tenue ce samedi 14 septembre 2024 à son siège, Cellou Dalein Diallo s’est adressé à ses militants par visioconférence. L’ancien Premier ministre en exil depuis plus de 2 ans maintenant, a invité les Guinéens à s’opposer à l’éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya.

“Mamadi Doumbouya veut se présenter, il n’y a pas de doute. Avec ou sans élections, cette junte veut garder le pouvoir et priver le peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants”, a martelé le leader du parti Union des forces démocratiques de Guinée.

Pour Cellou Dalein Diallo, il n’est pas question que le peuple de Guinée soit privé de ses libertés les plus élémentaires. C’est pourquoi, “je lance un appel à la mobilisation. Aujourd’hui nous n’avons plus le choix, nous ne pouvons pas tolérer que les droits et libertés de citoyens soient confisqués par une junte qui n’a aucune légitimité et qui à décidé de nier tous ses engagements. Dans nos sociétés traditionnelles, le respect de la parole donnée est sacré.

Nous devons exiger par tous les moyens le respect des dispositions de la Charte, le retour à l’ordre constitutionnel et la non candidature de la junte, des membres du CNT et du gouvernement.”

Cette déclaration de Cellou Dalein Diallo intervient au lendemain du jour où beaucoup de Guinéens affirment que le Président de transition, le général Mamadi Doumbouya, aurait fait savoir à ses ministres qu’il sera candidat aux élections qui mettront fin à la transition.