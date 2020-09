Depuis l’avènement du coronavirus en Guinée, les prix des denrées de première nécessité ont flambé. Aujourd’hui, pour se procurer du poisson au port, il faut une fortune, selon certaines vendeuses.

Le prix du poisson est inabordable sur les marchés de Conakry. Vendeuses et clientes se plaignent de la cherté.

Aissata camara vendeuse de poisson au marché Cosa explique les raisons de cette situation: « Quand tu pars au port, le prix du poisson est cher. On revend la douzaine à 150.000, 200.000 GNF, tu reviens au marché tu es obligé de revendre à 18.000 gnf où 19.000 gnf pour avoir 2000 francs d’intérêt. Actuellement au port, on prend le carton de gros poissons à 650.000 GNF et les petits poissons à 350.000 GNF tu reviens au marché pour revendre tu ne gagnes rien. »

Mabinty Sylla, une autre commerçante de poisson, se plaint également de la cherté du poisson: « J’achète un carton de poisson à 700.000 GNF voir 1.000.000 GNF. Mais comme on ne peut pas rester les bras croisés, donc on est obligé de nous démerder, mais seul Dieu sait comment on arrive à joindre les deux bouts.«

Aissatou Diallo, mère de famille déplore cette situation: « A Conakry à l’heure là les prix sont chers et le poisson, on n’en parle pas . Si tu veux manger du poisson, il te faut au moins 100.000 GNF et si tu veux avoir une bonne sauce il te faut 150.000 GNF.«

Maimouna, une autre ménagère, relate son calvaire: « On vient au marché, on ne trouve pas le poisson et s’il y en a, c’est trop cher. À l’heure là on ne mange pas de poisson parce que c’est trop cher » .

Plusieurs femmes demandent aux autorités de lever l’état d’urgence sanitaire afin que les activités reprennent à la normale.

Madeleine Kotus