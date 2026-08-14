Tchad : l’opposant et ex Premier ministre Succès Masra bénéficie d’une grâce présidentielle

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, a signé, ce vendredi 14 août 2026, deux décrets portant respectivement sur une grâce présidentielle accordée à neuf responsables politiques, dont l’ancien Premier ministre et figure de l’opposition, Succès Masra, ainsi que sur une remise partielle de peine en faveur d’autres condamnés.

Selon la présidence tchadienne, le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, qui purgeait une peine de vingt ans d’emprisonnement, avait également sollicité une grâce présidentielle par l’intermédiaire de ses avocats.

Le second décret instaure une mesure de remise collective de peine applicable à la majorité des détenus, à l’exception des personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme, au viol ou au trafic de stupéfiants. La présidence précise toutefois que les personnes reconnues coupables d’actes de corruption pourront bénéficier d’une réduction de leur peine, sans pour autant obtenir une grâce totale.

Pour rappel, Succès Masra avait été condamné, le 9 août 2025, par le tribunal pénal de N’Djamena à vingt ans de prison et à une amende d’un milliard de francs CFA, soit environ 1,5 million d’euros. Il était poursuivi pour « incitation à la haine et à la révolte » dans le cadre des violences intercommunautaires qui avaient fait plus de quarante morts.