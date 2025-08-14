Depuis quelques jours, plusieurs bulletins épidémiologiques hebdomadaires, publiés sur le site et la page Facebook de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), ont été discrètement retirés. Habituellement consultés par les professionnels de santé, chercheurs, médias et citoyens, ces documents faisaient état d’une recrudescence des cas de Mpox dans plusieurs districts sanitaires du pays.

Selon le dernier bulletin, daté du 29 juillet 2025 et consulté avant sa suppression, la maladie était présente dans 18 districts sanitaires, avec 381 cas confirmés. Pour la semaine du 21 juillet, il rapportait 18 nouveaux cas, 241 nouveaux contacts identifiés, 20 guérisons et un décès en milieu hospitalier. Au total, sept épidémies actives étaient recensées dans 31 districts sanitaires à la fin du mois de juillet.

Interrogé sur cette disparition soudaine des rapports, le chargé de communication de l’ANSS, Sory Keïra, n’a fourni « pour l’instant » aucune explication officielle. Cette absence de réponse entretient le flou et suscite des interrogations sur la transparence de l’information sanitaire, alors que le Mpox circule activement sur le territoire.

Pourquoi ces données ont-elles été supprimées ? S’agit-il d’une simple révision technique ou d’un choix de discrétion face à une situation préoccupante ? Autant de questions auxquelles l’ANSS devra répondre pour rassurer l’opinion publique. En attendant, la vigilance reste de mise.