Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 août 2024 ont causé d’importants dégâts dans le centre-ville. Plusieurs concessions du quartier Coronthie ont été victimes d’inondations.

Ce matin, l’accès à la presqu’île de Kaloum s’est avéré difficile pour bon nombre de fonctionnaires, notamment ceux venant de la haute banlieue. Un embouteillage s’est rapidement formé au niveau du Pont 8 Novembre, obligeant de nombreux véhicules à faire la queue pendant des heures avant de pouvoir atteindre leur destination. De nombreux usagers se sont interrogés sur la véritable cause de cet embouteillage.

Pour en savoir plus, nous avons interrogé Sifo Ké Touré, président des sinistrés de Kaloum. Ce citoyen, résident du quartier Coronthie – lieu de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures en décembre 2023 – a expliqué ce qui pourrait être à l’origine des difficultés rencontrées par les fonctionnaires et les citoyens dans les bouchons à l’entrée du centre-ville.

« Il y a eu une inondation ; depuis 4 heures du matin, les gens ne dorment pas. Plusieurs concessions sont touchées, et on estime à une centaine le nombre de ménages concernés. Les habitants tentent de sauver le peu de biens qui leur reste. Moi-même, je suis en train de travailler, mais la partie la plus touchée est celle près du gouvernorat », a-t-il déclaré.