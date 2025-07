Les Forces Vives de Guinée (FVG) ont réagi vigoureusement à la publication, le lundi 30 juin 2025, du projet de Constitution par les autorités de la transition. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 14 juillet 2025, la coalition d’acteurs politiques et sociaux dénonce la suppression de l’article 46 de la Charte de la Transition, qu’elle considère comme une ligne rouge franchie.

L’article en question stipulait clairement : « Le président et les membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. » Une clause, soulignent les FVG, qui avait été présentée comme non révisable. Son absence dans le texte constitutionnel proposé est perçue comme une tentative délibérée de lever les obstacles juridiques à une candidature du président de la transition, Mamadi Doumbouya.

« Ce projet de Constitution n’a pour seul objectif que de satisfaire le désir de Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections, en violation de son serment d’officier et des engagements solennels qu’il a pris devant le peuple de Guinée et la communauté internationale », dénoncent-elles.

Outre l’article 46, la déclaration évoque également les articles 55 et 65 de la Charte, qui, selon elles, interdisent toute velléité de reconversion politique des actuels dirigeants de la transition. En ce sens, elles exigent le respect strict de ces engagements fondateurs, sans lesquels le retour à l’ordre constitutionnel perdrait toute légitimité.

Pour les FVG, le projet constitutionnel tel que présenté « ouvre au chef de la junte la possibilité de commettre un parjure » et constitue une entrave grave au droit du peuple guinéen de choisir librement son président. Elles alertent par ailleurs sur les risques que cette dérive ferait peser sur la paix et la stabilité du pays.

Face à cette situation, les Forces Vives appellent à une mobilisation citoyenne pour s’opposer « avec la plus grande combativité » à ce qu’elles qualifient de « violation de la Charte de la Transition, des droits et libertés du peuple, et des engagements internationaux de la Guinée ».