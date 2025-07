Les fortes pluies qui s’abattent sur Conakry et plusieurs localités environnantes depuis le 1er juillet 2025 ont provoqué de graves inondations, affectant des centaines de familles et causant d’importants dégâts humains et matériels.

Dans une publication officielle diffusée ce lundi 14 juillet 2025 sur sa page Facebook, l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH) a dressé un bilan provisoire alarmant.

Entre le 28 juin et le 4 juillet, 713 ménages ont été directement impactés, soit 4 056 personnes sinistrées dans les communes de Coyah, Matoto, Dubréka, Sonfonia, Lambanyi, Dixinn, Ratoma et Manéah.

Entre le 28 juin et le 14 juillet, les inondations ont fait six morts confirmés et sept blessés légers, selon la même source. Les victimes sont principalement issues de zones où les effondrements de murs et les crues subites ont surpris les habitants pendant la nuit.

Face à l’urgence, les équipes de la Protection civile sont à pied d’œuvre dans les quartiers les plus touchés pour procéder aux évacuations et opérations de sauvetage.

Toutefois, les interventions sont rendues difficiles par l’état impraticable de certaines routes, noyées sous les eaux.

Des abris temporaires sont en cours d’aménagement dans des écoles publiques et maisons des jeunes afin de reloger provisoirement les sinistrés.

Dans sa communication, l’ANGUCH alerte sur la poursuite des fortes précipitations dans les jours à venir, sur la base des prévisions fournies par l’Agence nationale de la météorologie.

L’institution insiste également sur la vulnérabilité chronique des zones urbaines face aux inondations, aggravée par l’urbanisation anarchique et l’obstruction des canaux de drainage par des déchets solides.

Des évaluations complémentaires sont toujours en cours sur le terrain, menées par les équipes de l’ANGUCH en coordination avec les services techniques des collectivités locales.