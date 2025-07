Mis en cause par des rumeurs persistantes sur son arrestation, l’ancien ministre de la Justice, Charles Wright, a brisé le silence ce dimanche 13 juillet, via un message publié sur sa page Facebook dénommée : Alphonse Charles Wright. Il dément catégoriquement les faits et promet des poursuites contre les auteurs de cette « manipulation ».

« Après deux mois de silence loin des réseaux sociaux, les personnes malintentionnées ont décidé de passer à la vitesse supérieure après avoir échoué dans leur stratagème visant à m’attribuer un prétendu enregistrement audio de Son Excellence Monsieur le Président de la République, avec qui j’entretiens des rapports de confiance, de sincérité et de loyauté sans faille », écrit-il.

Réagissant à ce qu’il qualifie de “fausses informations”, l’ancien garde des Sceaux affirme que ni lui, ni ses proches, n’ont été informés d’une quelconque interpellation : « Depuis, la famille, mes avocats et mes proches ne cessent de s’inquiéter. Je tenais à les rassurer que ces informations sont purement et simplement fausses. »

Très ferme dans sa déclaration, Charles Wright annonce qu’il envisage des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces rumeurs. « Dans les jours à venir, je prendrai la responsabilité, en concert avec mes avocats, de saisir les juridictions compétentes pour que cessent de tels agissements. »

Malgré les polémiques, l’ex-ministre réaffirme son attachement au chef de l’État et sa fidélité sans réserve : « J’ai la conscience tranquille et je continuerai à garder à jamais cette relation de confiance, de loyauté et de sincérité envers Monsieur le président de la République. »

Par ailleurs, Charles Wright dit s’en remettre à une autorité supérieure, laissant entendre que justice sera faite : « Vous continuerez à prendre nos mauvaises intentions pour vérités et le dernier mot reviendra toujours à Allah, le Maître de l’univers. »