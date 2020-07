En prélude à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre 2020, le RPG arc-en-ciel s’apprête à organiser sa convention nationale afin de désigner son futur candidat.

Selon les informations recueillies auprès des responsables du parti au pouvoir, cette convention est prévue pour le 05 août prochain à Conakry.

Des sources sûres indiquent sans doute que c’est l’actuel président de la République qui sera désigné par les militants du RPG pour la présidentielle d’octobre.

S’exprimant sur le sujet ce mardi 14 juillet 2020, le président du parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), dit qu’il ne sera pas surpris qu’Alpha Condé soit candidat.

Pour Lansana Kouyaté, ce n’est pas un secret de polichinelle que « Alpha est le candidat potentiel du RPG arc-en-ciel ».

À la question de savoir si cela sera pour lui une surprise, l’ancien premier ministre répond.

« Si vous voyez qu’il a changé la constitution, ce n’est rien d’autre que pour aboutir à cela », affirme Kouyaté depuis Paris

Cependant, le président du PEDN n’a pas manqué d’inviter les Guinéens à l’Union sacrée contre la candidature de l’actuel locataire du palais Sekhoutouréah et pour que le pays se repose sur des bons pieds.

« Je demande à tous les Guinéens de se mobiliser le 20 juillet prochain pour se débarrasser de ce président qui a plombé aujourd’hui notre avenir. C’est la revendication d’un droit qui est vital ,» a lancé Lansana Kouyaté dans l’émission « Kora c’est politique »

Par ailleurs, l’opposant s’est exprimé aussi sur la visite annoncée en Guinée d’une mission conjointe de la CEDEAO, l’UE et l’UA.

Lansana Kouyaté se demande si ces organisations maîtrisent toutes les données sur lesquelles une négociation doit se reposer avec le chef de l’État guinéen.

« Parce que nous avons à faire à un président qui va facilement à des négociations pour juste franchir l’étape des difficultés dans lesquelles il se trouve. Mais après il est capable d’aller jusqu’à ignorer carrément les conclusions de ces négociations ».

Si non, en ce qui concerne sa position personnelle, Kouyaté annonce qu’elle sera en conformité avec celle des opposants réunis au sein du FNDC.

Le patron du PEDN estime au même moment que, pour que la médiation aboutisse, il faut forcément qu’elle respecte la déontologie d’une médiation.

« Il faut qu’elle soit basée sur la justice et la réconciliation. Mais on est dans un pays où au moment où on cherche à négocier, on est en train d’envenimer la situation », regrette-il