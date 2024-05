Les plaidoiries et réquisitions dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuivent, ce mardi 21 mai 2024, devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Dans sa plaidoirie, Me Alseny Aissata Diallo de la partie civile a particulièrement évoqué le cas du commandant Aboubacar Diakité “Toumba”. “Conformément aux débats qui ont eu lieu ici, je vais parler du commandant Toumba. Pourquoi je vais parler de lui parce qu’il faut avoir l’honnêteté intellectuelle, une probité morale. En notre qualité d’avocats de la partie civile, nous devons prouver effectivement qu’il y a eu des infractions et que nos clients en ont souffert. Et démontrer que les faits qui sont passés ont été commis par X ou Y. Tant qu’on ne parvient pas à faire cela, on n’aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner”, a déclaré l’avocat.

Contrairement à ses confrères de la partie civile ayant déjà plaidé, Me Alseny distingue les accusés allant jusqu’à prendre fait et cause pour certains d’entre eux. “Moi qui ai vécu tout ce débat, je ne peux pas accepter qu’on me dise que le tribunal va bander les yeux et entrer en condamnation même si on ne parvient pas à démontrer l’imputabilité des faits à un accusé, même si celui-ci n’a pas pris part aux événements du 28 septembre. C’est le cas de Cécé Raphaël qui n’a même pas pris part aux événements, il était aux côtés de sa femme. On vous demande de condamner tous ceux-ci, sans trier. Moi, je ne suis pas d’accord”, a-t-il fait savoir.

Pour le cas de commandant Toumba, a souligné l’avocat, “les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu’on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit de la commission des infractions au Stade du 28 septembre jusqu’à son interpellation, jusqu’à la tenue du premier jour d’audience dans cette affaire. Grâce aux débats, chacun de nous a été situé. S’il faut intellectuellement avec une probité morale parler de ces faits, moi je dirais personnellement que parmi tous les accusés ici c’est le seul qui a dit quelque chose que j’ai trouvé vrai. Tous les autres sont abrités derrière une négation systématique “Non, je ne connais pas”. Le parquet lui a posé la question comment Makambo est mort. Il a dit la vérité. Il a dit qu’ ‘on s’est bagarré, ils étaient tous derrière moi, les canons braqués contre moi, je l’ai maîtrisé et exécuté’. C’est une vérité. (…) Toumba est allé jusqu’à nous parler de comment ils ont appris la nouvelle relative au décès du général Lansana Conté. Il nous a parlé de ça de façon détaillée et personne n’est venu dire le contraire de ça ici. (…) Durant tous les débats, aucune victime n’est venue dire voilà ce que Toumba m’a fait. Par contre, j’ai entendu dire ‘c’est lui qui m’a sauvé’. Avant la contraction à la barre, on pensait qu’il avait la paternité de toute cette cruauté”, a laissé entre Me Alseny Aïssata.