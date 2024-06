Le processus d’évaluation des partis politiques démarre le 19 juin prochain en Guinée. Au sein de certaines formations politiques comme l’UFDG et l’UFR, les responsables redoutent un projet qui vise à écarter leurs leaders de la course pour la présidentielle prochaine. Interrogé sur le sujet par RFI, le Premier ministre Bah Oury dénonce des affirmations visant à créer une psychose dans la tête des Guinéens.

“Certains créent une psychose que tout ce qui est fait, c’est contre eux, cela n’a rien à voir”, rassure Bah Oury.

Poursuivant, le Premier ministre rappelle que l’objectif de cette démarche du gouvernement à travers le ministère de l’Administration du territoire vise plutôt à mettre de l’ordre dans le paysage politique en Guinée.

Bah Oury invite les partis UFDG de Cellou Dalein Diallo et l’Union des forces républicaines de Sidya Touré à arrêter de se victimiser pour faire croire à l’opinion que tout ce qui est fait c’est contre leur intérêt.

“Les appetits politiciens avait amené des responsables à créer des partis politiques pour simplement le plaisir de les créer. Il faut normaliser tout ça pour que le processus politique permette d’identifier exactement les hommes et les femmes en capacité de représenter le courant d’idées qui traversent la société guinéenne et cela n’a rien avoir avec des partis qui existent, qui ont une histoire. Il faut cesser de se victimiser et voir toujours comme si tout ce qui est fait c’est contre soi”, lance le chef du gouvernement.