À travers une conférence de presse tenue ce vendredi 14 juin 2024, à son siège, le Parlement citoyen de l’engagement civique (PCEC) s’est exprimé sur la disparition du jeune Mamadou Saïdou Tall. Il accuse le CNRD d’être à la base et menace d’organiser des manifestations pour exiger sa libération.

D’abord, le PCEC a fait remarquer que c’est avec une “profonde inquiétude” et une “grande tristesse” qu’il tient à informer l’opinion nationale et internationale de l’enlèvement de son responsable de la communication, Mamadou Saïdou Tall, le samedi 08 juin 2024.

“Cet acte répréhensible a été perpétré par le Comité National de Redressement et du Développement (CNRD) en raison de son opinion et de son engagement fervent pour le retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays”, accuse cette organisation de jeunes tout en précisant que Mamadou Saïdou Tall a toujours œuvré avec “dévouement et courage pour défendre les valeurs démocratiques et les droits civiques de nos concitoyens. Son enlèvement est une tentative flagrante de museler la liberté d’expression et de dissuader les voix dissidentes qui appellent au respect de l’Etat de droit et des principes démocratiques.

Nous condamnons fermement cette violation des droits fondamentaux et demandons la libération immédiate et inconditionnelle de notre camarade. Nous appelons également la communauté nationale et internationale, les organisations de défense des droits humains, ainsi que tous les citoyens épris de justice et de liberté, à se mobiliser afin de mettre un terme à cette atteinte intolérable à la dignité humaine et à la justice”.

Le Parlement Citoyen de l’Engagement Civique(PCEC) réitère son engagement indéfectible pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et la protection des droits humains en Guinée. “Nous ne céderons pas à l’intimidation et continuerons à lutter pacifiquement pour un avenir démocratique et juste. Que Mamadou Saïdou Tall et sa famille sachent que nous sommes à leurs côtés dans cette épreuve difficile. Dans les prochaines heures si le CNRD ne libère pas notre camarade, nous organiserons des manifestations illimitées dans toute l’étendue du territoire”.