Après le renouvellement des secrétaires fédéraux de l’intérieur et à l’étranger, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) se projette désormais au congrès national du parti. Pour Cellou Dalein Diallo, à la tête de cette formation politique depuis 2007, les statuts et les règlements intérieurs n’imposent pas une “alternance”.

Depuis 2020, l’UFDG envisage de faire son congrès national. Mais à cause de la COVID-19 et la lutte contre le 3e mandat d’Alpha Condé, cela n’a pas eu lieu. Désormais, ce n’est qu’une question de temps, assure Cellou Dalein Diallo, dans une interview avec Kumpital. “En Afrique au sud du Sahara, seule l’UFDG a l’habitude de faire de congrès pour renouveler son bureau politique. Actuellement, en Guinée, quel est le parti qui fait son congrès ? Au Sénégal vous pouvez demander à quel moment les partis politiques font leur congrès. Nous, on a fait en 2009, 2015 et 2020 la COVID-19 et la lutte contre le troisième mandat n’ont pas permis de le faire. Ce n’est pas parce que nous n’avions pas la volonté”, a-t-il expliqué.

Cependant, Dalein soutient que chaque association ou parti politique à ses propres règles. “Pour les partis politiques, ce sont les statuts et les règlements intérieurs. Il n’ y a pas dans les statuts et les règlements intérieurs de l’Ufdg des règles qui disent nécessairement qu’il faut l’alternance. Pour l’instant, j’observe mon état de santé. Lorsque je serai fatigué ou que les gens seront fatigués de moi, je ferai tout pour que quelqu’un me remplace. Parce que j’aime le parti et je fais partie de ceux qui ont lutté pour que l’UFDG soit la première force politique en Afrique au Sud du Sahara. Je ne souhaite pas que ça s’arrête avec moi. Pour les congrès aussi, jamais on n’a interdit à quelqu’un de se présenter. Donc il y a la démocratie », se félicite le leader du parti blanc-vert.

Le leader politique en exil soutient qu’il n’est pas contre qu’un militant se présente contre lui du moment que les textes qui régissent le parti le permettent. “Si le congrès dit qu’il faut qu’il y ait une présidence tournante, il n’y a pas de problème, Cellou Dalein ne s’oppose pas. Mais pour l’instant, les militants me font confiance », a-t-il déclaré.