L’initiative a réuni des étudiants dans le centre médical SOS Drépano-Guinée, à Nongo, samedi 12 juin 2021. Dans cet espace de santé, il s’est agi d’outiller ces jeunes sur les notions relatives, à la sensibilisation pour le don de sang et la lutte contre la drépanocytose.

L’idée de la mise en place de cet acte humanitaire émane de Djénab Symankan, la miss RTG 2018 et présidente de l’ONG “La petite sœur des drépanocytaires en Guinée”. «Je me suis dit qu’il y’a des gens qui ne connaissent pas la drépanocytose, donc, l’idée pour moi était de me présenter à miss RTG et exposer le projet en question…», a-t-elle expliqué.

Les séances de sensibilisation pour le don de sang, débuteront le 16 juin dans plusieurs université de Conakry. «Je pense bien que la sensibilisation va avoir un impact avec les jeunes volontaires qui ont accepté, et nous les formons sur la cause et les conséquences de la maladie de la drépanocytose et le don du sang. A leur tour, ils iront sensibiliser dans les ménages, les universités, même dans les marchés, car la population majoritaire ne connait pas cette maladies», ajoute l’initiatrice.

Après l’étape de la capitale, plusieurs villes de l’intérieur aussi seront sillonnées, dans le cadre de la sensibilisation. De Kindia à N’Zérékoré, en passant par Kankan, les citoyens seront informés sur les dangers de la drépanocytose, dans les différentes langues du terroir.