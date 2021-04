Dans l’émission les Grandes Gueules de la radio Espace ce mercredi 14 avril 2021, Cellou Dalein Diallo a accusé le chef de l’État et ses alliés de vouloir déstabiliser le parti qu’il dirige. C’est pourquoi selon lui, Alpha Condé a procédé à l’arrestation des cadres de son parti.

« Alpha Condé et les candidats à sa succession veulent que l’UFDG soit neutralisé avant la prochaine échéance, qui vise à éliminer un adversaire incorruptible et indomptable. Donc, maintenant, il faut coller un complot et montage grotesque. (…) Les gens sont en prison parce qu’il y a un montage grotesque qui vise à éliminer l’UFDG. Les candidats à la succession et Alpha Condé lui-même ne souhaitent pas que l’UFDG lui succède. Il est en train de monter un complot et attribué ça a l’UFDG. (…) Tous les anonymes qui sont en prison, non seulement, on les arrête, mais aussi, on leur colle des infractions passives de la peine capitale pour la dissolution du parti. Comment peut-on dire, c’est pour fabrication et détention d’armes de guerre et atteinte à la sûreté de l’État?. Mais c’est absolument faux. Ça ne repose sur aucune base légale sauf sur la volonté d’Alpha Condé. Je n’accepterais pas la négociation pour leur libération. Je veux qu’ils soient libérés par ce qu’ils ont été illégalement arrêtés. On n’a pas besoin de négocier pour appliquer la loi», a réitéré Cellou Dalein Diallo.

Par ailleurs, l’ancien chef de file de l’opposition a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs qui estiment que Cellou Dalein Diallo fonctionne comme un imam et non un leader politique.«Je ne suis pas un imam, je suis un leader politique attaché à des valeurs. Je privilégie la paix, le dialogue et la concertation. Malheureusement, je n’ai pas en face des gens de bonne foi» a-t-il fustigé.