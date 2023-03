A l’occasion d’un point de presse, ce mardi 14 mars 2023, le Centre international de recherche et de documentation (CIRD), a procédé au lancement de la 4e édition du Prix Littéraire Williams Sassine.

L’événement s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités issues du monde des arts et des lettres, des partenaires techniques et financiers, des représentants de la famille de l’illustre écrivain Williams Sassine.

Le Prix littéraire Williams Sassine est un concours biennal international ouvert aux jeunes talents du monde francophone. « Il vise à inciter à la lecture et à l’écriture et valoriser la littérature. C’est un outil important qui permet de sortir de l’ombre les jeunes talents en écriture. Il consiste à rédiger une nouvelle de format compris entre 30.000 et 50.000 signes (espaces y compris), dont l’appréciation est confiée à un jury international composé de nouvellistes, romanciers, journalistes et universitaires», a fait savoir Amadou Oury Diallo, directeur exécutif du CIRD.

Poursuivant, il est revenu sur les éditions précédentes. « La 1ère édition (2018) s’est révélée un succès avec 64 contributions dont 11 venant de 5 pays étrangers. Quatre lauréats ont été primés (3 Guinéens et une Ivoirienne), 4 nouvelles publiées dans le recueil Fenêtre sur rue de 84 pages. La 2ème édition (2020) sur le thème ‘‘La migration’’, quant à elle, a enregistré 41 candidatures dont 12 venues de 8 pays étrangers, 4 lauréats (un Congolais RDC, deux Béninois et une Guinéenne), 6 textes publiés dans le recueil La Traversée de 156 pages. La 3e édition (2022), record en termes de participation, était un hommage à feu Djibril Tamsir Niane avec 107 candidatures dont 69 venues de 20 pays étrangers, 4 lauréats (1 Français, 1 Camerounais et 2 Guinéens)».

Cette quatrième édition, qui va se dérouler du 14 mars au 31 juillet 2023, est un hommage à l’écrivain Camara Laye l’auteur du célèbre roman ‘‘L’Enfant noir’’.

Conformément aux dispositions du Règlement général du concours et le chronogramme établi et disponible sur le site www.cirdguince.org, les candidatures sont soumises du 14 mars au 31 juillet 2023 à minuit. Les nouvelles sont envoyées en version électronique sur [email protected]

Cette édition récompense 3 lauréats qui recevront respectivement 1000 USD), 600 USD et 400 USD plus un trophée.

«Une fois que nous aurons sélectionné les meilleurs et que nous aurons la certitude que les critères qui nous conduiront à sélectionner ces meilleures sont d’une objectivité sans faille, nous devons nous atteler avec l’équipe, à organiser un prix littéraire qui ne souffre d’aucune difficulté et qui n’est attaché d’aucune ambiguïté. C’est pourquoi, cette année, madame la ministre nous a demandé de faire en sorte que le dispositif et l’ensemble du processus qui l’encadre soit mis en œuvre pour soumettre à son excellence, monsieur le Président de la République les lauréats de 2023», a indiqué Mme Fatoumata Bah, conseillère de la ministre de l’Enseignement supérieur.