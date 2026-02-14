Le 39e sommet de l’Union africaine (UA) s’est ouvert ce samedi 14 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, dans un contexte de profonde reconfiguration géopolitique mondiale.

Dans son discours inaugural, le président sortant de l’organisation continentale, l’Angolais João Lourenço, a dressé un tableau préoccupant de l’environnement international, appelant les dirigeants africains à parler d’une seule voix pour préserver les intérêts stratégiques du continent.

“Nous vivons une ère de reconfiguration géopolitique mondiale, il est donc indispensable que l’Afrique défende des positions fortes et communes sur des questions vitales telles que le changement climatique, la santé, les droits de l’homme, la paix et la sécurité alimentaire, ainsi que le multilatéralisme, qui doit être considéré comme l’outil le plus important pour rétablir l’ordre mondial”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’État angolais a également mis en garde contre un environnement international fragilisé, “marqué par un affaiblissement préoccupant des institutions de gouvernance mondiale”, estimant que cette situation a compromis les avancées enregistrées ces dernières décennies en matière de multilatéralisme.

Selon lui, cette fragilité est particulièrement ressentie sur le continent africain, contraignant ses dirigeants à intensifier leurs efforts pour défendre les intérêts vitaux de l’Afrique. “À cet égard, nous devons poursuivre la construction d’une Afrique stable et intégrée, où les conflits sont prévenus et réglés par des mécanismes africains forts et cohérents”, a-t-il insisté.

Appel aux chefs d’État

Au-delà du constat, João Lourenço a lancé un appel appuyé aux États membres de l’UA, plaidant “en faveur d’une gouvernance plus responsable, inclusive et tournée vers l’avenir, afin que nos institutions reflètent la volonté collective et renforcent la confiance de notre jeunesse dans notre projet commun”.

Il a souligné que “L’Afrique dispose des ressources, des connaissances et de la volonté politique nécessaires pour transformer ses défis en opportunités. Ce qu’il faut, c’est une action cohérente, une mise en œuvre responsable et une solidarité entre nos États”.

João Lourenço a exprimé le souhait que cette 39e session permette non seulement d’évaluer les progrès accomplis et d’identifier les contraintes persistantes, mais surtout de déboucher sur des engagements “clairs et mesurables, susceptibles d’avoir un impact réel sur la vie de nos populations”.