L’ancien directeur de l’information et des relations publiques de l’armée a décidé de sortir de son long silence ce mardi 14 février 2023.

Dans des extraits de son prochain livre intitulé “Confidences d’hier et d’aujourd’hui” publiés sur sa page Facebook officielle, Aladji Cellou est revenu sur sa relation avec son ancien patron Dr. Mohamed Diané.

Sur la question de la détention prolongée de son ex-patron et proche, il se dit “extrêmement peiné” de le voir dans cette situation sans pouvoir être en mesure de l’aider.

Il précise par ailleurs que Mohamed Diané n’a pas d’ambitions politiques même si son militantisme au sein du RPG reste sans faille.

Concernant Prof Alpha Condé, Aladji Cellou confie que sa dernière communication avec l’ancien président guinéen date du 7 novembre 2020, jour de son investiture au compte de son troisième mandat.

Extraits “Confidences d’hier et d’aujourd’hui”.

A retrouver bientôt !

Question : On ne vous a pas entendu après l’arrestation et l’incarcération depuis le 6 avril de votre mentor, l’ancien ministre Dr Mohamed Diané ?

Réponse : Tout d’abord, si j’ai un mentor en Guinée, il s’appelle Aboubacar Sylla, le fondateur du journal L’Indépendant. C’est à lui que je dois ma modeste carrière de journaliste, m’ayant fait confiance en m’intégrant dans la rédaction de son journal alors que je n’avais que… 19 ans. C’est d’ailleurs là que je fais la connaissance de Dr Diané avec qui j’entretiens d’abord de cordiales relations professionnelles qui ensuite, au fil des ans, deviennent amicales et fraternelles. Dr. Mohamed Diané est donc un ami de longue date.

Je sais ce que cette amitié me coûte depuis un certain temps, mais je n’y peux rien, je l’assume totalement. Je ne saurais renier mon passé. Évidement, dans la Guinée de demain, dont les fondations sont en train d’être construites et solidifiées aujourd’hui, je ne souhaite pas que quelqu’un soit obligé de renier ses amitiés ou sa proximité avec les dirigeants actuels pour pouvoir exister, travailler, rêver et apporter sa contribution à l’essor commun.

L’ancien ministre de la Défense était déjà un ami avant de devenir mon patron à partir de septembre 2016, quand j’ai été son conseiller et son porte-parole jusqu’au changement de régime 5 ans plus tard.

Je rappelle que lorsque le président Alpha Condé m’a proposé de me nommer, je lui avais indiqué que je préférais travailler aux cotés de Dr Diané compte tenu justement de cette relation particulière que j’entretenais déjà avec lui. C’est ainsi que le président a signé le décret me nommant au poste de Conseiller chargé de la communication qui n’existait pas, je l’avoue, dans l’organigramme du ministère de la Défense nationale. Un an plus tard, sans me consulter, Dr Diané m’a fait nommer à la tête de la DIRPA. Il ne m’a informé qu’après la signature du décret, me mettant ainsi devant le fait accompli.

Alors, qu’on m’entende sur la question de son incarcération ou pas, il est évident que je suis extrêmement peiné de le voir dans cette situation sans que je ne puisse l’aider à en sortir. Par amitié.

Bien entendu, puisqu’il s’est entouré d’avocats dont le professionnalisme est reconnu, j’ose espérer qu’ils sauront user de leur expérience pour lui permettre de mieux affronter cette délicate et difficile parenthèse de sa vie.

La prison est une grande école même si on ne peut la souhaiter à quelqu’un.

Au regard des liens que je viens d’évoquer, qui sont nés en dehors du pouvoir, il est tout à fait naturel que j’apporte mon soutien à mon ami et ancien patron dans ces instants difficiles. C’est d’ailleurs la moindre des choses que je puisse exprimer à son égard, en tenant naturellement compte de la présomption d’innocence à laquelle il a droit. Pour le moment et jusqu’à preuve du contraire, Dr Diané est accusé, je ne sais de quoi dans les détails, mais il n’est pas coupable aux yeux de la loi puisque sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal. Je souhaite que la justice travaille dans la sérénité, dans son cas comme dans d’autres, à cause de la complexité des dossiers évoqués par l’accusation. In fine, que le droit soit dit en toute indépendance. Mon souhait le plus ardent est qu’il puisse rapidement recouvrer sa liberté pour profiter d’une retraite paisible auprès de sa famille. A son âge, c’est tout le mal que je peux lui souhaiter.

Vous pensez que c’est déjà l’heure de la retraite pour l’homme politique qu’il est ?

Je ne suis plus son porte-parole… Je ne peux donc parler en son nom mais je me souviens de ce qu’il me disait : il est dans la politique tant qu’Alpha Condé est aux affaires. Il m’a toujours dit qu’il raccrocherait le jour où son mentor raccroche. Dr Diané a tout donné à Alpha et au parti, notamment lorsque le leader du RPG a été arrêté par Conté. Je me souviens par exemple qu’il avait élu domicile chez le Professeur à Mafanco et dormait par terre pendant six mois pour maintenir allumée la flamme du parti alors que beaucoup d’autres responsables avaient préféré, soit prendre leurs distances, soit s’enfuir, de peur des représailles.

Mais Alpha Condé est encore dans l’arène politique. Pour preuve, il continue de diriger à distance le RPG, le parti qu’il a fondé…

Peut-être, mais Dr Diané n’a pas d’ambition politique personnelle même si son militantisme peut demeurer pour toujours.

Pourtant, certains militants lui en veulent ?

Encore une fois, je ne suis pas son porte-parole. Il prendra lui-même la parole quand il jugera opportun de le faire et dira sans aucun doute sa part de vérité.

Comme chacun le sait, la défaite est toujours orpheline. Il faut bien que quelqu’un endosse la responsabilité de l’échec et parfois le bouc-émissaire est tout désigné !

Avez-vous parlé avec le Pr Alpha Condé depuis le 5 septembre, vous qui faisiez partie de ses proches ?

Je n’ai pas parlé avec Alpha Condé depuis longtemps. Bien avant le 5 septembre d’ailleurs. Je l’ai vu la dernière fois le 7 novembre 2020, jour de la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. J’étais à Sekhoutoureya en compagnie de quelques proches, dont la Première dame, entassés dans le petit salon servant de salle d’attente, pour en ce qui me concerne, lui remettre une déclaration qu’il…