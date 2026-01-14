Publireportage – La Société Guinéenne de Palmier à Huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) amorce un tournant décisif de son histoire. Ce mercredi 14 janvier 2026 à Conakry, l’entreprise publique a officiellement lancé son programme de relance et de modernisation, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, de partenaires techniques et financiers, de représentants du secteur privé, ainsi que des planteurs et travailleurs.

Une cérémonie à forte portée symbolique, qui consacre la volonté politique affirmée de repositionner la SOGUIPAH comme un acteur stratégique du développement agricole, industriel et social de la Guinée, conformément à la vision du Président Mamadi Doumbouya.

Dans son discours de référence, le Directeur général de la SOGUIPAH, Julien Dramou, a souligné la portée de la mobilisation gouvernementale autour de l’entreprise : « Votre présence traduit de manière concrète l’engagement de l’État à repositionner la SOGUIPAH comme un acteur central du développement national, dans la vision claire portée par le Président de la République. »

Cette relance s’inscrit pleinement dans les orientations du méga programme Simandou 2040, qui inspire la nouvelle trajectoire stratégique de l’entreprise.

Qualifiée d’« année de vérité », 2025 a permis à la SOGUIPAH de faire face à ses difficultés structurelles et d’engager des réformes de fond. Gouvernance stabilisée, clarification des responsabilités, assainissement des procédures administratives et financières, rétablissement du dialogue social avec les planteurs et amélioration de la transparence comptable : les bases d’un redressement durable ont été posées.

« Ces efforts, parfois silencieux, ont permis de poser les fondations indispensables sans lesquelles aucune relance durable n’est possible », a rappelé le Directeur général.

Moment phare de la cérémonie : l’annonce de la relance des travaux de l’usine de transformation de caoutchouc d’une capacité de 6 tonnes par heure, qui marque le retour effectif de la SOGUIPAH à sa vocation industrielle. « Cette usine est plus qu’un outil de production. Elle symbolise le retour de la SOGUIPAH à la performance, à la compétitivité et à la durabilité », a déclaré Julien Dramou.

Cette infrastructure, qui multipliera par trois la capacité de production, est un levier majeur de création de valeur ajoutée, au bénéfice des planteurs, des travailleurs et de l’économie nationale.

La cérémonie a également été marquée par le lancement de la nouvelle identité visuelle de la SOGUIPAH, symbole d’un changement profond de posture. « Il ne s’agit pas seulement d’un changement d’image, mais d’un changement de culture : une entreprise moderne, rigoureuse, responsable et orientée vers les résultats », a insisté le DG.

Dans le même esprit, le démarrage de l’enrôlement biométrique des travailleurs marque une avancée majeure vers une gestion des ressources humaines plus équitable et conforme aux standards modernes de gouvernance.

Une relance économique à forte dimension sociale

La responsabilité sociétale occupe une place centrale dans cette dynamique. Les inaugurations annoncées de quatre forages d’eau potable et d’un forage industriel à Diécké et Bignamou traduisent l’engagement de la SOGUIPAH envers les communautés riveraines. « La relance économique ne peut être durable sans responsabilité sociétale », a souligné Julien Dramou, affirmant la volonté de l’entreprise de consolider la paix sociale et le partenariat avec les populations locales.

Prenant la parole, la ministre de l’Agriculture, Mariama Ciré Sylla, a rappelé le caractère stratégique de la SOGUIPAH pour la souveraineté agricole du pays : « La SOGUIPAH n’est pas une entreprise comme les autres. Elle est un outil stratégique de souveraineté agricole, un pilier de structuration des filières palmier à huile et hévéa, et un levier majeur de création d’emplois. »

La Ministre a salué les efforts engagés en 2025 et réaffirmé la volonté de rupture avec les pratiques du passé : « Il n’y a ni relance durable sans bonne gouvernance, ni performance sans responsabilité, ni confiance sans transparence. »

Elle a également insisté sur la place centrale des planteurs et transporteurs, qualifiés de partenaires stratégiques incontournables de la chaîne de valeur.

La nouvelle usine, financée à plus de 4 millions de dollars sur fonds propres, fonctionnera à l’énergie photovoltaïque, une innovation saluée par le Gouvernement. « Cette approche traduit la volonté de l’État de s’aligner sur les normes internationales de développement durable », a précisé la ministre, rappelant l’alignement total du projet avec la vision Simandou 2040.

À l’horizon 2026, la SOGUIPAH ambitionne de consolider ses acquis, d’améliorer ses performances industrielles et agricoles, de restaurer la confiance des partenaires et de devenir un modèle d’entreprise publique performante et socialement responsable. « La SOGUIPAH ne se relèvera pas par des discours seuls, mais par le travail quotidien, la rigueur et l’intégrité », a martelé la ministre, s’adressant aux travailleurs.

Portée par un engagement politique fort, soutenue par ses partenaires et mobilisant l’ensemble de ses acteurs, la SOGUIPAH s’inscrit désormais dans une nouvelle dynamique de transformation durable, au service du développement national et du monde rural guinéen.