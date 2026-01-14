À quelques jours de la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya, prévue ce week-end à Conakry, les autorités guinéennes intensifient les opérations de dégagement des emprises et de lutte contre les encombrements physiques dans la capitale. L’objectif affiché est de fluidifier la circulation et d’améliorer l’image urbaine en amont de cet événement d’envergure nationale.

Après les interventions menées sur l’axe Cosa–Nongo, sur la route T3, les opérations se sont poursuivies ce mercredi 14 janvier 2026, sur le tronçon Bambéto–Aéroport. Sur le terrain, les forces de sécurité, notamment la police, ont procédé au démantèlement de gargotes, d’installations anarchiques et d’autres encombrants occupant le domaine public.

Ces zones, appelées à être empruntées par les chefs d’État et les délégations étrangères attendus à Conakry dans les prochains jours, font l’objet d’une attention particulière dans le cadre des préparatifs liés à la cérémonie.

Par endroits, des propriétaires de boutiques concernées par ces déguerpissements ont pris les devants en procédant eux-mêmes au démontage des toitures et des installations avant l’arrivée des agents, afin de se conformer aux décisions des autorités.