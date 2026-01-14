En marge de l’inauguration de l’Institut ouest africain de mathématiques (IOAM) et l’Institut supérieur d’architecture et d’urbanisme (ISAU) à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche Smscientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a défendu la vision des autorités visant à bâtir une souveraineté scientifique et technologique en Guinée.

Justifiant l’importance accordée aux sciences fondamentales, notamment aux mathématiques, le ministre a expliqué que cet investissement répond à un besoin stratégique de compétences de haut niveau. « Vous avez dû entendre beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens vous dire, d’abord il faut construire une souveraineté scientifique et technologique pour avoir des techniciens de haut niveau, pour produire localement du savoir et avoir des capacités de modélisation et de calcul scientifique », a-t-il déclaré.

Selon Alpha Bacar Barry, cette orientation doit permettre à la Guinée de réduire sa dépendance à l’expertise étrangère dans des secteurs clés. « Cela va réduire notre dépendance de l’importation de beaucoup d’experts dans plusieurs domaines que nous recevons en Guinée, dans le domaine des mines, dans le domaine de l’énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l’agriculture, le climat et les infrastructures », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter que « cela nous permettra également de produire une élite scientifique régionale et de positionner la Guinée comme ce qu’elle était avant. »

Cette communication intervient dans un contexte de renforcement accéléré du système universitaire guinéen. Le pays s’apprête en effet à recruter près de 300 enseignants-chercheurs à l’issue d’un vaste appel à candidatures lancé par les autorités. Les listes officielles publiées confirment désormais la sélection de 59 enseignants-chercheurs sénégalais parmi les lauréats, illustrant l’ouverture régionale de la Guinée et sa volonté d’attirer des compétences expérimentées pour soutenir la réforme de l’enseignement supérieur.

Après la construction et la rénovation des infrastructures universitaires, couplées à ce recrutement massif d’enseignants-chercheurs guinéens et étrangers, la prochaine étape annoncée par le ministère consistera à doter les universités de laboratoires équipés de technologies ultramodernes, afin de consolider la recherche scientifique, l’innovation et la formation d’une élite académique durable.