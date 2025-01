Me Mohamed Traoré a justifié cette décision par l’expiration du délai de 24 mois initialement fixé pour la transition et adopté par les conseillers du CNT. Ce retrait a suscité de vives réactions et alimenté des polémiques parmi les acteurs politiques.

Le vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), Édouard Zoutomou Kphogomou, a fait savoir que la nouvelle a été accueillie avec “beaucoup de satisfaction”.

Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, Me Mohamed Traoré n’est plus à présenter. “Il a accédé au CNT à travers le Barreau de Guinée, je crois bien. Alors cet ensemble de professionnels lui a donné des opportunités pour pouvoir rester constant dans la défense du droit. Me Traoré a été très constant. Je l’ai pratiqué parce que nous avons appartenu au même panel de discussion. Et je trouvais qu’il était un cadre non seulement compétent, mais très intègre. Il n’est pas influençable. Je trouve cela salutaire en tout cas, et je n’ai pas manqué de l’appeler pour le lui confirmer. Moi, je pense qu’au niveau de l’ANAD, et j’avais déjà pratiquement lancé l’invitation, cet exemple doit être suivi. Quand vous dites que vous ne supportez pas, vous ne respectez pas, ou vous ne reconnaissez plus une administration, alors le CNT fait partie des organes qui ont été mis en place par le CNRD.”

M. Zoutomou confie qu’il a été demandé au leadership senior des forces vives de faire en sorte que leurs représentants au CNT “démissionnent. Parce que si vous faites une déclaration, cette déclaration n’a de sens que les actes concrets dont vous posez dans le sens du renforcement justement de cette prise de position.”