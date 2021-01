A l’occasion de la présentation des vœux de nouvel an au président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), le vice-président du parti Dr Fodé Oussou Fofana a adressé un message de reconnaissance à son Président Cellou Dalein Diallo à qui il témoigne toute son affection et sa gratitude.

S’exprimant au nom de ses collègues du parti, l’ancien Président du groupe parlementaire les libéraux-démocrates réaffirme la détermination des cadres du parti à continuer de mener le combat auprès de leur leader.

«Aujourd’hui, nous sommes avec vous, avec beaucoup de différents partis politiques, des hommes et des femmes de conviction qui sont derrière vous et qui sont prêts à se battre à vos côtés, avec beaucoup de détermination. Je vais encore vous dire à leurs noms que rien ne peut fléchir et personne n’aura le plaisir de dire un jour que nous sommes parvenus à déstabiliser ce parti, comme on le fait dans d’autres formations politiques à débaucher les gens. Je vous donne la garantie qu’il n’y a personne à la tête du parti qu’on peut débaucher, je vous le dis à leurs noms. Monsieur le président et il faut être fier de ça, et ça, nous le disons parce que vous le méritez.», a-t-il affirmé.

«nous passons des moments difficiles, ce n’est pas facile nous avons des collègues qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Je voulais ici aux noms de tous nos collègues ici présent, vous encourager et vous dire nous sommes avec vous et transmettre à nos collègues que nous sommes de cœur avec eux, nous sommes peinés qu’ils se retrouvent en prison, notre souhait est qu’on les juges et qu’ont les juge rapidement, mais c’est difficile de prendre quelqu’un et le mettre en prison sans jugement, nous sommes dans cette situation», a déploré Dr Fodé Oussou Fofana.