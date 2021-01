Le stand Guinée Games Arena aura été un espace ayant marqué les esprits lors de la foire en cette année 2021. Organisée par la société Benedi Record, la Foire internationale de Guinée (FIG) a pris place du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021 sur l’esplanade du Palais du peuple.

Réalisée dans un contexte sanitaire restrictif, les organisateurs ont misé sur la collaboration avec l’ANSS pour mettre en place un dispositif sanitaire afin de réduire les risques liés au Covid19.

C’est sans doute dans cette perspective que Guinée Games a opté pour un stand encore plus grand comparativement à l’année précédente afin de maintenir un dispositif de distanciation en organisant le trafic au sein de son stand. Le stand Guinéen Games Arena se présentait comme un grand espace multisports et on y a assisté à diverses rencontres sportives et animations artistiques : tournoi de football, open mic, tirs au but, tournoi de basket, showcase et concert.

Les visiteurs et participants aux différentes activités ont gagné, tout au long de la foire, de nombreux cadeaux offerts par Guinée Games à travers de nombreuses opérations promotionnelles. Les visiteurs et parieurs parlent surtout des moyens mis en œuvre par l’entreprise pour créer un cadre original et une ambiance conviviale autour du jeu.

Comme chaque année pendant la foire, un Super Jackpot de 1 milliard GNF est proposé aux parieurs. Cette super-cagnotte a encore été accueillie avec beaucoup d’engouement dans les milieux des jeux.

Plus important encore, la société Guinée Games a décidé de verser les bénéfices de cette opération à la fondation Grand P pour l’humanitaire. Toute chose qui démontre à suffisance une réelle volonté d’être au plus près de la population.

De plus, l’espace Guinée Games projects au stand a mis en avant les différentes actions de la société tout au long de l’année 2020 en Guinée. Cette offensive de charme fut une grande réussite aux dires des visiteurs de la FIG et une générosité à l’égard des « accros au jeu » d’autant plus que Guinée Games est l’une des rares entreprises qui engage autant de moyens pour satisfaire ses adeptes et mettre autant de cadeaux à la disposition de ses visiteurs lors d’une foire. Téléphones, articles de sports, Corbeilles petit-déjeuner complet, packs de cadeaux Spécial, enveloppes allant de 500.000 GNF à 5.000.000 GNF notamment pour la compétition de sport, etc. Rien n’a été occulté par Guinée Games afin de satisfaire le public guinéen.

A rappeler que la FIG est devenue l’événement phare de la fin d’année en Guinée pour les entreprises qui, comme Guinée Games, souhaitent créer un moment privilégié avec leur public.

Pour tout dire, Guinée Games a créé l’engouement et suscité de nombreuses visites à son stand, lequel est resté le plus clean et le plus animé. Ce fut une véritable foire d’empoigne autour de ce stand où le public se bousculait, rien que pour se photographier.