En Conseil des ministres, ce jeudi 11 décembre 2025, le président de la transition a salué l’engagement du gouvernement ainsi que celui des forces de défense et de sécurité, tout en exhortant l’ensemble de l’administration à plus de rigueur et d’exemplarité.

Sur le volet des infrastructures, Mamadi Doumbouya a encouragé les membres du gouvernement “à poursuivre et renforcer les efforts, notamment en matière de suivi, de discipline et de rigueur, afin de garantir la livraison des projets dans les délais.”

Alors que la campagne bat son plein, il a invité à l’administration publique à “assurer, en toutes circonstances, la continuité du service public dans un esprit pleinement républicain”.

Abordant la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, le chef de l’État a invité le gouvernement “à anticiper” l’application des textes. “Le président de la République a ensuite invité le gouvernement à anticiper les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des lois récemment adoptées dans le cadre de l’application de la Constitution. Il a rappelé que la bonne exécution de ces dispositifs conditionne le fonctionnement régulier de l’État et l’organisation efficace des pouvoirs publics”, a-t-il insisté.