Le Syndicat national de l’éducation (SNE) a dénoncé des “omissions massives” dans l’opération d’identification des enseignants contractuels qui se poursuit à travers le pays. Ces constats ont été faits spécifiquement à Dabola et à Dinguiraye, selon la structure syndicale dirigée par Michel Pépé Balamou.

A travers un communiqué, publié ce mercredi 13 décembre 2023, le SNE a exhorté à la reprise du processus dans les zones concernées à l’effet de « rétablir les enseignants contractuels communaux omis dans leurs droits et ce, dans un bref délai [et à] situer les responsabilités et punir les auteurs pour éviter la récidive».

Par ailleurs, le SNE encourage les autorités à « payer les primes d’encouragement à tous les enseignants contractuels communaux au plus tard le 23 décembre 2023 , c’est-à-dire avant les congés de Noël ; tenir compte de toutes les catégories d’enseignants contractuels communaux dans ces opérations de paiement des primes d’encouragement plus particulièrement ceux qui ont eu des petites erreurs de frappe sur leurs documents administratifs et qui n’ont pas été identifiés et organiser le concours en pratique de classe au plus tard le 30 décembre 2023, histoire de respecter l’esprit et la lettre du protocole d’accord; engager et prendre en charge tous les admis à ce concours spécifique en fin janvier 2023».

Si des “solutions rapides” ne sont pas trouvées avant le 31 décembre 2023, le syndicat prévient que la reprise des cours après les congés sera « fortement perturbée».