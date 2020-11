Le président guinéen Alpha Condé qui vient d’être réélu à la tête de son pays pour un troisième mandat, a accordé une interview ce vendredi 13 novembre au bureau de presse de la présidence guinéenne.

Dans cet entretien, le chef de l’État guinéen a abordé plusieurs sujets, notamment l’élection présidentielle du 18 octobre et la procédure judiciaire déclenchée par le parquet de Dixinn contre les opposants à un 3e mandat.

« Je tends la main à tout ces Guinéens, qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition, à travailler avec moi pour construire ensemble une Guinée unie et forte. Je suis un homme de paix et de dialogue. C’est ensemble que nous pouvons construire la Guinée. Pourquoi cultiver la haine entre les Guinéens ?. Assurer la sécurité des citoyens, est une mission régalienne de l’État, nous allons l’assurer, pour les investissements et le bon vivre entre les Guinéens. J’ai tendu la main aux acteurs politiques, je suis ouvert et disponible à travailler avec tous. De bonne foi, j’ai toujours dit que la Guinée est un véhicule à quatre roues. Il faut cependant, que tous les Guinéens apprennent à respecter la loi et que la justice soit rendue de façon impartiale.», a martelé le candidat du RPG Arc-en-ciel à la dernière élection présidentielle.

Sur la procédure judiciaire en cours contre des opposants à un troisième mandat, dont plusieurs se retrouvent en prison, pour Alpha Condé les Guinéens doivent apprendre à respecter la loi.

Cependant, il promet que tous les coupables répondront de leurs actes devant la loi.

«Il y a eut des destructions de bâtiments publics et privés, des morts et des blessés. Personne n’est au-dessus de la loi, même moi le président de la République qui vous parle. Les coupables doivent répondre devant la loi. Il n’y a pas de chasse aux sorcières. Ils faut que les Guinéens apprennent à respecter la loi et que justice soit rendue de façon impartiale», a-t-il déclaré.