L’ancien député du RPG Arc-en-ciel, Souleymane Keïta, vient d’être nommé Secrétaire général du ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie.

Cette décision, prise par le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a été officialisée ce lundi 13 octobre 2025.

Proche collaborateur de l’ex-président Alpha Condé, M. Keïta avait connu des tensions avec son parti après la chute du régime en 2021, ce qui avait conduit à sa suspension du RPG Arc-en-ciel.

Élu lors des élections législatives controversées de mars 2020, il avait siégé à l’Assemblée nationale au sein du groupe parlementaire de la majorité durant la IXe législature.