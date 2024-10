Dans une lettre adressée au ministre de la Fonction publique, le mouvement syndical guinéen a exprimé son mécontentement face au non-respect de plusieurs points du protocole d’accord tripartite signé le 15 novembre 2023 entre le Syndicat, le Gouvernement et le Patronat.

Parmi les revendications non satisfaites figurent la mutualisation des moyens de transport de l’État pour faciliter la mobilité des fonctionnaires et des contractuels, l’acquisition de nouveaux bus par le gouvernement pour un usage interurbain, ainsi que l’ouverture des négociations entre le Patronat et le Mouvement syndical sous l’égide du gouvernement avant le 31 mars 2024 pour une revalorisation des salaires de base des travailleurs des secteurs privé et mixte.

Le syndicat exige également l’octroi de passeports de service aux membres des bureaux exécutifs des centrales syndicales et aux secrétaires généraux des fédérations syndicales, ainsi que l’intégration des agents en activité de la RTG à la Fonction publique.

Le mouvement syndical a menacé de se faire entendre dans les jours à venir si le gouvernement ne répond pas à ces revendications, sans toutefois préciser de délai.

Il convient également de souligner qu’en prélude à la rentrée universitaire, prévue pour le 14 octobre, le Syndicat National Autonome de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SENASURS) menace de déclencher une grève générale illimitée.

“Sans arrêté d’engagement à la fonction publique pour les enseignants et chercheurs homologués, sans application du décret sur la rémunération et sans solution pour le reclassement des enseignants concernés d’ici au vendredi 11 octobre 2024, le syndicat se réserve le droit de lever la suspension de son mot d’ordre de grève générale illimitée. En conséquence, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et les centres de documentation ne rouvriront pas leurs portes”, a-t-il prévenu.

Il reste donc à savoir comment le gouvernement va s’y prendre face aux exigences du mouvement syndical pour éviter le declenchement d’une grève générale illimitée qui perturberait les activités socio-économique dans le pays.