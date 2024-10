Le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a réagi à l’interdiction faite aux ministres de quitter le territoire guinéen, annoncée récemment par le secrétariat général du gouvernement.

Le responsable à la communication du PEDN a souligné que cette décision relève aurait pu être mieux gérée. “Un simple email aurait suffi pour passer ce message”, a affirmé Mohamed Cissé.

Contrairement à l’affirmation du ministre Ousmane Gaoual Diallo qui évoque une nécessité de rationaliser les dépenses publiques, Cissé soutient que cela soulève un problème de leadership. “La communication du porte-parole fait état de voyages non nécessaires et d’un manque de répartition des tâches entre les ministres et leurs collaborateurs. Cela révèle un problème sérieux de leadership et d’efficacité gouvernementale”, a-t-il ajouté, rappelant que ce phénomène n’est pas nouveau en Guinée.

Cette interdiction imposée aux ministres crée des spéculations au sein de l’opinion. Il reste à voir si cette mesure permettra de remédier aux dysfonctionnements au sein de l’administration guinéenne.