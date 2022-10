Les avocats de l’ancien premier ministre sont sortis de la cour des Répression des infractions Économiques et Financières (CRIEF) déçus, visiblement, suite à la décision de rétention Kassory Fofana en prison. Ils ont indiqué à cet effet que les droits de leur client continuent à être violés.

«Malheureusement la CRIEF continue à noircir l’anal judiciaire de notre pays en rendant des mauvaises décisions. Parce que l’ordonnance là ne pouvait pas être infirmée. Parce que c’est l’ordonnance qui justifie sa décision par rapport à l’état de santé de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Quelqu’un qui a un suivi chaque six mois, près de sept mois en prison sans être suivi, vous connaissez le risques déjà à courir», a déploré Me Sidiki Bérété.

Les conseils de Kassory Fofana ne cessent de dénoncer un »dossier est vide », jugé contre leur client: «Vous l’accusez de tout: détournement de deniers publics, qu’on ne vous montre pas un franc, blanchiment d’argent, on ne dit pas dans quelle opération il a pris 10 milliards, 100 milliards… On vous dit qu’il est actionnaire de Plaza Diamon, vide… On le maintien en détention, incapable encore de le juger. Nous demandons que justice soit faite. Qu’il soit jugé dans un délai raisonnable. Allons-y à la barre. Ce qu’il a volé au peuple de Guinée, il va le rendre. Parce qu’on ne peut pas le faire taire, pour l’emprisonner.»

A en croire l’avocat, «la chambre de contrôle est devenue une chambre qui n’applique ni la loi. Elle est la uniquement au service du parquet très spécial. Franchement la CRIEF a déçu le peuple de Guinée. Parce que ce n’est plus au service du droit. Quand vous parlez du détournement de deniers publics, vous envoyez un citoyen en prison, c’est à la maison centrale qu’il va payer un franc? Il n’y a pas de présomption d’innocence, de principe contradictoire? C’est grave. Ça c’est un risque d’être guinéen. Parce que n’importe qui peut-être humilié malgré le service rendu à la Guinée. C’est un ancien premier ministre. Il a servi la Guinée. On ne peut pas l’humilier sans fondement. Je suis déçu, et déçu de ma justice», a-t-il conclu.

Me Bérété annonce lui et ses collègues avocats seront à la cour suprême dès demain vendredi, pour se pourvoir en cassation. Reste sa savoir si cette cour va porter attention à la demande.