Créée en 2022 par le CNRD, l’école prytanée militaire accueille chaque année, les meilleurs élèves issus des différentes écoles de l’enseignement général. Ce vendredi, 13 septembre 2025, a eu lieu la rentrée de la quatrième promotion, jusqu’ici, les admis issus des écoles Franco-arabe sont exclus.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi, 13 septembre 2025, le Syndicat National de l’Enseignement Franco-Arabe de Guinée ( SNEFAG), a dénoncé cette exclusion. ” L’école prytanée militaire est censée accueillir chaque année, les 5 premiers issus des différentes régions, communes et préfectures de Guinée. Or, depuis la création de cette école, les lauréats issus des écoles franco-arabe n’ont jamais été invités à participer à ce concours.”, déplore Ibrahima Mansaré, Secrétaire Général du SNEFAG.

“Pour remédier à cela, nous avons adressé des courriers au ministre de la Défense, au ministère de l’Éducation, au Premier ministre, au ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Kamara , ainsi qu’au CNT et au Conseil islamique de Guinée. Officieusement, nous avons été rassurés que, cette année, les enfants issus du système franco-arabe seraient autorisés à concourir. Malheureusement, à la dernière minute, ils ont été exclus. La preuve, vous les voyez ces filles présentes ici, venues de l’intérieur du pays. Leur seul tort, pour ne pas dire leur crime, est d’être bilingues, de parler à la fois le français et l’arabe.”, a-t-il déclaré.

” Ces candidats admis cette année sont au nombre de 26 000. soit 26 000 familles ignorées, discriminées et exclues d’un concours financé par le budget national. On finance une école publique, mais on refuse l’accès à des enfants uniquement parce qu’ils parlent arabe. Pourtant, le système franco-arabe représente plus de 21 % du système éducatif guinéen.”, a martelé Ibrahima Mansaré, Secrétaire général de l’Enseignement Franco-Arabe de Guinée.

Lors de son intervention, Fanta Lamine Kolo, Secrétaire chargée aux questions féminines a détaillé les statistiques de l’année scolaire ecoulée, avant d’interpeller le gouvernement. ” Au compte de l’année scolaire 2024-2025, le nombre de candidats issus de l’enseignement franco-arabe à l’examen d’entrée en 7e année (CEE) s’élève à 26 327 élèves, dont 8 093 filles. Avec un taux de réussite atteint 56,14 %, soit 13 801 admis au total. Mais malgré ces résultats significatifs, ces élèves restent exclus du concours d’admission à l’école prytanée militaire de Guinée et de l’étranger, qui en est déjà à sa troisième édition depuis sa création.”, a-t-elle martelé.

“Nous sollicitons donc que les élèves franco-arabes admis au CEE puissent participer à ce concours dès la session 2025. Une telle mesure contribuerait à valoriser la diversité linguistique et culturelle de notre système éducatif et renforcerait la cohésion nationale. Pour nous, ceux qui orchestrent cette exclusion sabotent la vision inclusive du président. Nous interpellons donc l’État, au plus haut niveau, pour qu’il mette fin à cette discrimination.”, a-t-elle conclu en interpelant le gouvernement.