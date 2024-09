Dans son rapport 2023 sur la corruption commerciale, l’association internationale à but non lucratif Trace International révèle des informations inquiétantes. Selon la matrice des risques de corruption TRACE (TRACE Matrix), qui évalue le risque de corruption dans les entreprises de 194 pays, la Guinée se classe parmi les 50 nations les plus touchées par ce fléau. Ce classement, basé sur des critères de transparence, de dissuasion et de surveillance, expose la gravité du problème de la corruption commerciale à l’échelle mondiale et en Afrique. Découvrez dans ce rapport où se positionne la Guinée et quels sont les pays les plus et les moins affectés par cette pratique pernicieuse.

Le classement repose sur plusieurs critères : l’interaction des entreprises avec le gouvernement, la dissuasion et l’application de la loi contre la corruption, la transparence gouvernementale et de la fonction publique, ainsi que la capacité de surveillance de la société civile.

À l’échelle mondiale, les pays nordiques se distinguent par leur faible niveau de corruption commerciale. La Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Suède et le Danemark figurent parmi les cinq premiers pays où ce fléau est le moins présent.

À l’inverse, les pays en bas de classement sont la Syrie (192e), le Turkménistan (193e) et la Corée du Nord (194e), où les risques de corruption commerciale sont les plus élevés.

En Afrique, les Seychelles, classées 44e mondialement, sont le pays où la corruption commerciale est la plus faible, suivies de l’Afrique du Sud (56e). D’autres pays bien classés incluent le Cap-Vert (62e), le Lesotho (65e), le Botswana (73e), la Namibie (74e), Maurice (80e), le Ghana (81e), le Sénégal (84e) et la Tunisie (86e). En revanche, la Guinée se classe 145e au niveau mondial et 26e sur le continent africain.

Parmi les pays africains présentant les plus hauts risques de corruption, on trouve notamment la Guinée (145e mondial), la République Démocratique du Congo (185e), le Tchad (186e), le Soudan du Sud (189e), le Congo (187e) et la Guinée équatoriale (191e).

La corruption commerciale constitue un obstacle majeur au développement des entreprises, car elle fausse la concurrence, augmente les coûts et rend la confiance des investisseurs difficile à établir.