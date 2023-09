La Haute autorité de la communication (HAC) a suspendu le site depecheguinee.com et son directeur de publication Abdoul Latif Diallo, pour “faute professionnel” pour une période de un mois. Ce mercredi 13 septembre 2023, Reporters sans frontières(RSF) dénonce une décision “disproportionnée et abusive, et demande son l’annulation.

Le directeur de publication du site d’informations depecheguinee.com, Abdoul Latif Diallo, ainsi que son média ont été suspendus lundi 11 septembre 2023, pour une période d’un mois. L’organe de régulation des médias guinéens reproche le journaliste de manque de “professionnalisme et de diffamation”.

Dans un tweet, Reporters sans frontières a estimé que cette décision de l’instance de régulation des médias en Guinée est « disproportionnée et abusive » donc, pour cette organisation internationale, elle mérite d’être annulée.

#Guinée🇬🇳: le média Dépêche Guinée&son directeur de publication, Abdoul Latif Diallo, suspendus pour 1 mois. Le souci du respect de l'éthique journalistique par l'autorité de régulation (HAC) ne peut justifier cette décision disproportionnée & abusive. RSF demande son annulation.



Il faut rappeler que l’association de presse, le Réseaux des médias sur internet en Guinée (Rémigui), à laquelle appartient le média, avait également dénoncé cette décision et menace de saisir la Cour suprême du pays pour obtenir son l’annulation.