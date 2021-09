Le président du PEDN, Lansana Kouyaté, a réagi ce lundi 13 septembre 2021 sur la situation socio-politique du pays. Selon lui, ce coup d’Etat mené par les militaires est un ouf de soulagement pour la population guinéenne.

« C’est un soulagement. La situation en Guinée était de trop plaisante. Cette souffrance était au quotidien, ce problème d’alimentation, de sécurité, de circulation tout cela s’entassait. Donc vous comprendrez que je ne dirais pas le contraire. J’ai accueilli avec soulagement même si c’était difficile de prévoir que pour la première fois dans l’histoire de notre pays qu’on assistait à un coup d’Etat réussi de cette façon », s’est il réjoui ce lundi dans l’émission « Les Grandes Gueules » de la radio Espace.

Le leader du PEDN appelle les Guinéens à se réconcilier pour une Guinée émergeante. Il demande à ce que justice soit faite pour le peuple.

« C’était un coup d’État, ce n’était pas un coup d’État, moi je me dis que ce débat me paraît inutile. La vérité s’est passée devant tout le monde. Ce qui devait arriver est arrivé. Et je crois que les Guinéens doivent en tirer les meilleures conséquences pour se réconcilier, se relever, s’unir, créer l’unité pour une Guinée émergeante et forte. On a vu des choses qu’on ne peut même pas imaginer. Les gens meurent sans savoir pourquoi. On a vu une Guinée ligotée, une Guinée qui ne respecte pas les normes. Que ceux qui sont détenus aujourd’hui, s’ils doivent rendre compte, qu’ils rendent compte à travers une procédure judiciaire juste et exacte », soutient Lansana Kouyaté.

À la question de savoir si le président du PEDN sera en Guinée pour assister aux consultations nationales appelées par le CNRD, il répond par l’affirmative : « C’est sûr que je serai en Guinée, parce que cette fois-ci c’est la bonne, parce que le sytème en place ne me donnait pas satisfaction. Mais cette fois-ci c’est la bonne. Le changement est en fait et je serai là pour m’assurer que le changement ne sera pas dérivé du chemin sur lequel aspire le peuple. Certes, je n’assisterai pas à la première réunion, mais je serai remplacé par le secrétaire national du parti jusqu’à mon retour du pays. »