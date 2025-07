Le gouvernement guinéen a annoncé des mesures fermes pour mettre fin à la pollution des cours d’eau causée par l’exploitation artisanale classique et l’exploitation mécanisée non autorisée de l’or dans la préfecture de Siguiri, en Haute-Guinée.

Cette décision fait suite à une mission conjointe conduite du 10 au 23 juin 2025 par les services techniques du ministère de l’Environnement et du Développement durable, du ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

« L’objectif de la mission était l’identification et l’évaluation des risques, impacts environnementaux et sociaux liés à l’exploitation artisanale classique et à l’exploitation mécanisée non autorisée. Ainsi, il a été observé une forte dégradation de l’environnement, notamment la pollution des cours d’eau. Sur la base de ces constats graves, nous réaffirmons avec fermeté que toute exploitation classique et mécanisée qui ne respecte pas les textes réglementaires est formellement interdite sur toute l’étendue du territoire national », précise le communiqué conjoint rendu public ce dimanche 13 juillet.

Les autorités mettent en garde : tout équipement utilisé dans ce type d’exploitation illégale sera saisi, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, « toute personne physique ne disposant pas d’autorisation fera l’objet de poursuites judiciaires et aucune autorisation d’exploitation ne lui sera accordée à l’avenir », préviennent-elles.