Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et le trafic de stupéfiants, les forces de sécurité ont mené une vaste opération de ratissage, ce jeudi, dans plusieurs zones sensibles de Coyah, à une quarantaine de kilomètres de Conakry.

Le bilan est significatif : 28 individus interpellés, d’importantes quantités de chanvre indien (en vrac et en boule), du shit et du crack saisis, ainsi que plusieurs armes blanches, dont un sabre de type samouraï. Des effets militaires, notamment des treillis, ont également été retrouvés lors des perquisitions.

Cette opération conjointe a mobilisé plusieurs unités, notamment la Brigade spéciale d’intervention de la police (BSIP) de Dubréka, Dabompa et Coyah, la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) de Coyah, ainsi que les brigades anti-criminalité (BAC) 5, 11, 15 et 17. Le déploiement a été supervisé sur le terrain par le Commissaire divisionnaire Papa Tolno, Coordinateur national des BAC, dont la présence témoigne de la détermination des autorités à éradiquer les foyers de délinquance.

Ces actions s’inscrivent dans la stratégie nationale de sécurisation des zones à risques et de démantèlement des réseaux criminels.

La Direction générale de la Police nationale réaffirme sa volonté d’agir avec fermeté contre toutes les formes de criminalité. Elle invite par ailleurs la population à rester vigilante et à signaler tout acte suspect en composant gratuitement le 117, disponible 24h/24 et 7j/7.