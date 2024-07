Le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana, s’interroge sur l’intérêt suscité par le congrès de l’UFDG chez des personnes extérieures au parti, alors que de nombreux autres partis en Guinée n’ont jamais organisé de congrès depuis leur création.

“Les gens ne parlent que du congrès de l’UFDG, on ne parle jamais du congrès des autres partis politiques. On ne sait pas si les autres partis politiques organisent un congrès. On ne sait même pas si ces partis politiques ont organisé un congrès une seule fois”, a martelé l’ancien député au cours de l’assemblée générale du parti, ce samedi 12 juillet 2024.

L’organisation du congrès n’incombe qu’aux membres du parti, a insisté Fodé Oussou Fofana. “C’est nous qui décidons quand nous allons organiser le congrès. Mais calmez-vous, dormez un peu, respirez un peu. À l’UFDG, nous organisons notre congrès quand nous voulons, comme nous voulons, à notre guise et pas à la volonté de quelqu’un d’autre. C’est ça la vérité. C’est le seul parti, je vais être humble et modeste, qui est présent sur toute l’étendue du territoire national. Nous ne faisons pas de conventions, nous organisons des congrès en bonne et due forme.”

Alors que le congrès pour le renouvellement des instances du parti devait avoir lieu en 2020, Fodé Oussou Fofana a rassuré que Cellou Dalein Diallo reste et demeure le choix des militants. “Nous avons beaucoup de Guinéens aujourd’hui qui croient au président Cellou, qui croient au projet de société de notre parti. Ces Guinéens, vous devez les rencontrer, les rassurer, leur dire que l’UFDG est un parti national qui se bat pour les Guinéens, qui se bat pour l’égalité entre les Guinéens, qui se bat pour la justice pour les Guinéens. Je vous dis, le congrès sera organisé sous la présidence de Cellou Dalein Diallo”, a-t-il rassuré.