Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a réagi ce vendredi 13 juin 2025 à la circulation sur les réseaux sociaux de prétendues épreuves de l’examen d’entrée en 7e année. Dans un communiqué, le département dénonce une tentative manifeste de porter atteinte à la crédibilité du système éducatif guinéen.

Selon le ministère, cette opération de désinformation vise clairement à “saper la crédibilité des examens d’entrée en 7e année”. Le communiqué officiel met en garde contre “les agissements malveillants d’individus ou de groupes circulant sur les réseaux sociaux”, déterminés à nuire à l’image et à la fiabilité des épreuves nationales.

Le MEPU-A déplore la diffusion “de fausses épreuves dans le seul but de semer le discrédit sur la qualité de ces examens”, précisant que de tels actes “nuisent non seulement aux efforts du ministère pour garantir des examens de qualité, équitables et transparents, mais aussi à la sérénité des élèves et des parents d’élèves”.

Condamnant avec fermeté ces pratiques, le ministère appelle les citoyens à faire preuve de vigilance face aux tentatives de manipulation et de désinformation. Il assure que “des mesures seront prises pour identifier et poursuivre les auteurs de ces actes, conformément à la loi”.

Le MEPU-A réaffirme enfin sa détermination à préserver l’intégrité des examens nationaux et invite l’ensemble des acteurs du système éducatif à soutenir les efforts engagés pour une éducation de qualité en Guinée.