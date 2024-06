Les avocats de l’ex-chef de la junte de décembre 2008 à décembre 2009, accusé de complicité lors du massacre au Stade du 28 septembre, ont poursuivi leur plaidoirie ce mercredi 12 juin 2024, devant le tribunal criminel de Dixinn.

Au cours de sa plaidoirie, Me Jean Baptiste Jocamey Haba a plaidé pour l’acquittement de son client placé en détention provisoire depuis le 27 septembre 2022. L’avocat souligne que le Capitaine Moussa Dadis Camara, en tant qu’ancien chef d’État ayant été victime d’une tentative d’assassinat, ne devrait pas être en prison.

“Pourquoi veut-on maintenir un ancien chef d’État prisonnier ? Il ne doit pas rester en prison. Il ne peut pas être là alors qu’il a été victime de tentative d’assassinat,” regrette-t-il.

Pour Me Haba, l’ex-chef de la junte est victime d’un règlement de compte pour des faits commis sous son régime. En guise de rappel, il pointe du doigt un membre influent du CNRD, le général de brigade Amara Camara, qu’il soupçonne de vouloir en découdre avec le capitaine Dadis Camara.

“Le président Moussa Dadis Camara est un prisonnier politique. Qui le garde tant en prison ? Quel règlement de compte ? Alors tout ce qui s’est passé à son temps, on le lui reproche et on l’attribue à lui. Même quand le président (juge) Souleymane Bah ordonne une commission rogatoire exécutée par le service du colonel Tiegboro Camara, et qu’il prend la responsabilité de mettre sous mandat de dépôt le général Diarra Camara, père du général Amara Camara (actuel secrétaire général à la Présidence), on pense que c’était lui,” explique Jocamey Haba.

Et d’ajouter : “Mais Dieu sait faire les choses car leur avocat n’était pas là. J’étais avocat stagiaire, c’est moi qui suis allé les libérer. Il (feu général Diarra Camara) m’a salué en disant : ‘Mon fils, nous avons fait beaucoup de mal aux avocats.’ Est-ce que ces gens-là (allusion faite au général Amara Camara et compagnie) savent que c’est l’avocat de Dadis Camara qui est allé les sortir de la Maison centrale ? Quand le feu général Diarra Camara prenait son fils [Amara Camara] et le présentait à moi.”

Pour rappel, à l’occasion de l’arrivée au pouvoir du CNDD dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, l’ex-chef d’état-major général des armées, le général Diarra Camara, fut arrêté avec plusieurs autres militaires, dont son fils Amara Camara, lieutenant-colonel à l’époque. Poursuivis pour des faits présumés de trafic de drogue, ils ont été libérés en mars 2010.