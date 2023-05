Le Conseil national de la transition (CNT) s’apprête à doter la Guinée d’une nouvelle Constitution.

A 48 heures du lancement des travaux sur le débat d’orientation constitutionnel prévu ce lundi 15 mai, les conseillers nationaux s’engagent à rédiger une Constitution qui répond aux aspirations du peuple de Guinée.

“On peut rédiger une constitution, la coulée dans du marbre, mais on a pas des dirigeants démocrates cela ne servirait en rien. Nous allons faire une constitution en tirant les leçons du passé, en essayant de capitaliser les échecs et les réussites qu’on a connus dans notre histoire constitutionnelle mais si demain on a pas un président démocrate, qui a l’esprit des lois, il passera par des artifices constitutionnels”, a déclaré ce samedi l’ancien bâtonnier Maître Mohamed Traoré.

En Afrique, lorsque les dirigeants veulent changer de Constitution, ce n’est pas dans l’objectif de l’amélioration du système démocratique, ni dans le cadre de la rectification constitutionnelle, a ajouté ce conseiller au CNT.

“C’est une réalité lorsqu’on dit que les peuples sont libres même de changer leurs meilleures constitutions. C’est parce que la souveraineté appartient au peuple, c’est lui le détenteur primaire du pouvoir qui le délègue à ses représentants. Malheureusement, en Afrique la notion de peuple est dévoyée”, regrette t-il.