L’antenne France du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) était dans la rue à Paris, ce samedi 13 Avril 2024, pour “exiger le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée”.

Ils étaient venus partout de la France pour exprimer leur colère contre la junte au pouvoir depuis le 05 septembre 2021. Composé d’acteurs de la société civile, des mouvements sociaux et des politiques, notamment le représentant du MoDeL, chacun y va dans son commentaire et fustigent la façon dont la transition est générée par les militaires en Guinée. Sur les pancartes on pouvait lire entre autres “plus de 50 morts à l’actif du CNRD, non au glissement de la transition, Justice pour les victimes, Libérez les médias, non à la manipulation ethnique, transition mandat Mara, vivement le retour à l’ordre constitutionnel normal”.

Venu spécialement pour cette manifestation, le coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla Foniké alias Menkè Mengué soutient que le ton qui vient d’être donné va continuer partout où se trouve un Guinéen à travers le monde pour que CNRD respecte son engagement de quitter le pouvoir en décembre 2024 : « La transition finie en décembre 2024. L’impulsion que nous avons donné ici, doit continuer dans tous les pays où les Guinéens se trouvent, que ce soit aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, etc. Cette mobilisation doit continuer pour faire valoir le retour à l’ordre constitutionnel conformément à l’accord dynamique signé entre la junte et la CEDEAO et entre le CNRD et le peuple de Guinée. Puisque ce qui se passe en Guinée, aucun guinéen épris de démocratie, de paix et de liberté ne peut l’accepter. »

L’ancien détenu politique Foniké Mengué invite le président de la transition à prendre l’exemple sur l’ex-chef d’État Sénégalais Macky Sall et respecter son engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. « Nous avons une mission à remplir. Le CNRD qui pense qu’il est le seul maître du pays se trompe. A un moment c’était Alpha, mais le 5 septembre 2021, il a compris. Au Sénégal, Macky Sall en tant normal ne voulait pas quitter le pouvoir, mais le peuple lui a dit de quitter. Donc, le général Mamadi Doumbouya et ses hommes qui sont autour de lui ne sont pas forts. Seul le peuple est fort et souverain. Donc cette souveraineté du peuple de Guinée nous allons faire savoir à Mamady Doumbouya pour que sa transition finie au mois de décembre 2024 ».

Les organisateurs rassurent que la prochaine rencontre sera devant l’Ambassade de Guinée en France pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.