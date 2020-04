Covid-19: sale temps en Chine pour les Africains de Guangzhou, témoignage d’un étudiant guinéen

Les Africains vivant en Chine, plus précisément dans la ville portuaire de Guangzhou sont pris pour cibles. Ils sont accusés de propager le Coronavirus en Chine.

Depuis quelques jours, les Africains sont victimes d’expulsion et d’oppression dans certaines villes du pays.

Notre rédaction a réussi à joindre un étudiant Guinéen, qui est arrivé à Guangzhou il y a juste un an. En préférant gardé l’anonymat, MTD dit avoir été expulsé de sa maison et obligé de passer deux semaines dans un hôtel.

« Les Chinois nous font sortir de nos maisons parce que nous sommes des noirs et du coup, ils nous envoient dans des hôtels et nous donnent des nourriture inappropriées. Par exemple, moi je vivais avec ma copine chinoise et le propriétaire de la maison nous a obligé de quitter parce qu’elle habitait avec moi. J’étais obligé de payer l’équivalent de 430 $, pour passer deux semaines dans un hôtel« . A t-il témoigné.

L’Union africaine a demandé ce lundi à la Chine de protéger les Africains présents dans le pays. Samedi, les États-Unis recommandaient aux Afro-américains de ne pas voyager à Canton, une décision critiquée par le régime communiste.