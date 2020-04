COVID-19: l’investissement personnel d’un jeune dans la lutte contre la pandémie dans son quartier

Plus de 300 personnes sont testées positives de coronavirus en Guinée, selon les dernières mises à jour par l’ANSS. Vue la montée exponentielle de la maladie, un citoyen du district de Kalokhoya, à Lansaya barrage (préfecture de Coyah), a fait un don de kits sanitaires à plusieurs ménages de la localité, ce lundi 13 avril 2020.

Le don est composé de 100 seaux et 6 cartons de savon « Diama » pour le lavage régulier des mains. Le geste est de Naby Yaya Camara. Son engagement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée, et empêcher des éventuelles contaminations dans cette zone.

«L’humanité est confrontée à une crise sanitaire sans précèdent et la Guinée n’étant pas marge de cette crise, je me suis dis alors qu’il était important et nécessaire de faire ce don, afin de prévenir ou riposter efficacement contre le coronavirus. Tout récemment le président de la République a appelé à une solidarité pour que tout un chacun de nous, au niveau des quartiers, des secteurs, des communes que chacun se bouge en faisant un petit geste pour que nous puisons lutter efficacement contre cette maladie», a exprimé le donateur.

Les habitants du district de Kalokhoya ne bénéficient « absolument » pas de gestes de ce genre, bien que certaines industries existent dans la localité. Pourtant, le besoin crucial se fait sentir surtout en cette période de crise sanitaire.

«Je suis ravi à plus d’un titre, parce que nous ne bénéficions pas des Kits offerts par le gouvernorat de la ville de Conakry. Sinon mon district fait limite à la capitale avec la commune de Matoto. Si un jeune, un enfant pense à nous, nous sommes ravis à plus d’un titre. Les mots me manquent pour mieux exprimer ma satisfaction», a confié Koriékè Traoré, président du district.

Ce geste est à son premier volet. Le donateur compte faire aussi des sensibilisations en vue d’inviter ses concitoyens à respecter les mesures barrières contre le Covid-19.