Dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale FIFA, Paulo Duarte a publié la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux. Parmi les particularités de cette liste de 25 joueurs convoqués, on note le retour de Moriba Kourouma en sélection après une longue période d’absence. Le technicien portugais porte aussi ses choix sur deux joueurs locaux, notamment Yakhouba Gnagna, actuel meilleur buteur du championnat guinéen.

En marge des deux prochaines sorties de la sélection guinéenne, Paulo Duarté convoque 25 joueurs dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants.

La liste complète des convoqués

Gardiens :

• Soumaïla Sylla (Reims, France)

• Ousmane Camara (Loubha FC, Guinée)

• Mohamed Camara (Ashanti Kotoko, Ghana)

Défenseurs :

• Saïdou Sow (Clermont Foot, France)

• Ibrahim Diakité (Cercle Bruges, Belgique)

• Issiaga Sylla (Asteras, Grèce)

• Mory Konté (Mechelen, Belgique)

• Mohamed Soumah (Sirius, Suède)

• Sékou Sylla (ADO Den Haag, Pays-Bas)

• Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby, Suède)

• Mansour Camara (Al-Kholood, Arabie Saoudite)

Milieux de terrain :

• Ilaix Moriba Kourouma (Celta Vigo, Espagne)

• Seydouba Cissé (Leganés, Espagne)

• Mohamed Kaba (FC Nantes, France)

• Jocelyn Janneh (SC Bastia, France)

• Morlaye Sylla (Damac FC, Arabie Saoudite)

• Sékou Bangoura (Columbus Crew, USA)

Attaquants :

• Serhou Guirassy (Dortmund, Allemagne)

• Lamine Diaby Fadiga (Rakow, Pologne)

• Yadaly Diaby (Grenoble, France)

• Ousmane Camara (GZ Power, Chine)

• Aliou Badara Baldé (ST Gallen, Suisse)

• Mohamed Touré (Viktoria Plzen, R. Tchèque)

• Abdoulaye Camara (Vejle, Danemark)

• Yacouba Gnagna Barry (Horoya AC, Guinée)

Le regroupement débutera dès le dimanche 22 mars 2026 à Rabat.

La Guinée disputera ses deux matchs contre le Togo et le Bénin, respectivement le 27 mars à Rabat et le 31 mars à Casablanca.