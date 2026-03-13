A quelques semaines de la prochaine fenêtre internationale FIFA, les derniers reglages se précisent dans la sélection guinéenne. Dans une publication faite sur ses canaux de communication ce vendredi, le Horoya AC annonce la convocation de son attaquant, Yakouba Gnagna Barry, en marge des deux matchs amicaux de la Guinée, au Maroc.

Même si la liste officielle n’est pas encore dévoilée par la Fédération Guinéenne de Football, on connaît l’un des choix forts de Paulo Duarté pour les deux prochaines sorties du Syli national.

Le technicien portugais a fait appel à l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 Guicopres. L’attaquant des champions en titre représentera ainsi le championnat national lors de ce rendez-vous international.

La Guinée disputera deux rencontres amicales sur le sol marocain face au Togo et au Bénin, respectivement le 27 et 31 mars 2026.